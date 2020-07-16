بعد "اسلمي يا مصر".. محمد محسن: كنا نغنيها بالمدرسة وأبي محارب بالجيش

تحدث الفنان محمد محسن، عن إعادة تقديمه لنشيد "اسلمي يا مصر"، موضحًا أنه أعاد طرح العديد لأغاني التراث المصري، بشكل جديد لكي يقدمه إلى جيله والأجيال التي تصغره.

وأضاف "محسن" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أنه يقدم هذه الأغاني في حفلاته، ويعيد توزيعها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية، شهدت إعادة توزيعه لأكثر من أغنية من التراث.

وتابع: "جاتلي فكرة إني أعمل أكثر من COVER لأغاني من التراث، بدأنا من شهر يونيو، بأغنية أنا هويت، وبعدها بأسبوع غنيت رزق الله على العربيات، وقبل 30 يونيو الماضي، غنيت اسلمي يا مصر، وقد كان جيلنا يغنيها في المدرسة، ووالدي كان ضابطًا في الجيش، وشارك في حرب 56 وحرب 67 وحروب الاستنزاف، فقدمت هذه الأغنية".

وأردف، أنه أحس بردود الفعل الواسعة على الأغنية التي قدمها لمدة أسبوعين، وبدأوا يطالبون بإعادة تقديمها، فقرر تصويرها.