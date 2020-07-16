الاتحاد الأوروبي: تداعيات كورونا تدفع صادرات السلع للعالم نحو التراجع

أظهرت بيانات، اليوم، أنّ صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى باقي العالم هبطت في الفترة من يناير وحتى مايو من العام الحالي بنسبة 12.9% لتصل إلى 767.7 مليار يورو (875 مليار دولار)، مقارنة بنفس الفترة من 2019 متأثرة بالتداعيات الاقتصادية التي خلفها وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأشارت البيانات التي أصدرها المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إلى أنّ واردات التكتل من بقية العالم انخفضت أيضا خلال نفس الفترة بنسبة 12.7% لتصل إلى 712.9 مليار يورو (812 مليار دولار) مقارنة بعام 2019.

وبشأن منطقة اليورو، أوضحت البيانات أنّ صادرات السلع إلى باقي العالم هبطت بنسبة 13.1% لتصل إلى 845.8 مليار يورو (963 مليار دولار) في الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت البيانات، إلى أنّ واردات المنطقة تراجعت أيضا بنسبة 13.1% لتصل إلى 779.7 مليار يورو (888 مليار دولار) مقارنة بعام 2019.

وأكدت البيانات، أنّ التدابير التي طبقتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاحتواء فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في مايو الماضي كان لها تأثير كبير على التجارة الدولية في قطاع السلع.