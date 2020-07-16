محمد محسن: هبة مجدي ظهرت في "اسلمي يا مصر" صدفة

قال الفنان محمد محسن، إنّ مشاركة الفنانة هبة مجدي له في كليب "اسلمي يا مصر"، جاءت صدفة دون ترتيب.

وأضاف محسن، لـ"الوطن"، أنّ مشاركة زوجته هبة مجدي معه في كليب "اسلمي يا مصر"، جاء صدفة دون ترتيب: "كنت نازل للتصوير ومش نايم كويس، وهبة صممت تنزل معايا خوفا عليا، بالفعل نزلت معايا التصوير واقترحنا عليها تشارك، ووافقت، والهدوم اللي ظهرت هبة بيها في الكليب، هي اللي نزلت بيها معايا من البيت، ملحقتش تغير أو تجهز أي حاجة".

وتابع محسن، أنّ الفترة المقبلة تشهد مفاجأة للجمهور وتعاون فني مع زوجته: "إن شاء الله ينال إعجاب الجمهور الذي أحبنا سويا".