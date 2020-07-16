مخرج "اسلمي يا مصر" يكشف كواليس تصوير الكليب في وسط القاهرة

كشف المخرج حسام حامد مخرج كليب محمد محسن "اسلمي يا مصر"، عن كواليس تصوير الكليب في وسط البلد، وقال حامد إنّ تصوير الكليب كان من الفجر وحتى غروب الشمس والمونتاج تطلب يوم كامل.

وأوضح حامد أنّه لم يستخدم في الكليب أي مجاميع، وكل الشخصيات التي ظهرت في الكليب لمواطنين مصريين كانوا يمرون في الشوارع أثناء التصوير وعرضنا عليهم المشاركة ورحبوا بالأمر دون تردد.

ولفت إلى أنّ تصوير الكليب تم في وسط البلد بميدان مصطفى كامل باشا وكوبري أكتوبر، وأمام ماسبيرو، وبعض المشاهد كانت في التجمع ومصر الجديدة، موضحا أنّه أراد تقديم وجه مصر بشكل بسيط دون تكلف ولم يستخدم أي ديكورات أو تجميل للشوارع، وإنما رصد جمال مصر الطبيعي كما هو بالشارع.

وأوضح حامد أنّ تصوير الكليب كان وسط إجراءات احترازية للحماية من فيروس كورونا، وأنّه سعيد بردود الأفعال على الكليب، ورغم بساطته لمس قلوب الناس وحقق مراده.

من آعمال المخرج حسام حامد، كان كليب أحمد الروبي سقفة لمهرجان الجونة السينمائي، وشارك فيه تامر حبيب، أبو، علا رشدي، أحمد داوود، درة، بسمة، محمد الشرنوبي، المهندس سميح ساويريس، ريهام عبدالغفور، مي عمر، عمرو منسي، تارا عماد، كارمن بصيبص، جميلة عوض، إيمي موافي، بشري، أحمد داش، أمينة خليل، هدي المفتي، لارا سكندر، ناردين فرج، هنا شيحة، حلا شيحة، رشا شيحة، نجيب ساويرس، ريا أبي راشد، إنجي كيوان، بكري خالد، شيرين حمدي، نورشك فوزي، لقاء الخميسي، كندا علوش، الهام شهين، نور، سارة عبدالرحمن، ليلي علوي، صبا مبارك، انجي المقدم، خالد الصاوي، اروي جودة، انجي وجدان، خالد منصور، شادي ألفونس، نيكولا معوض، خالد أنور، إضافة إلى تقديمه دعاية مسرحية الفنان الكبير يحيي الفخراني الملك لير، ومسرحية "3 أيام في الساحل" للفنان محمد هنيدي.

و"اسلمي يا مصر"، أعاد بها محمد محسن توزيع النشيد المصري السابق الذي عرف بهذا الاسم، وكان النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936، وتعود قصة هذا النشيد لكلمات الشاعر والأديب المصري مصطفى صادق الرافعي، وألحان صفر علي، قبل تغيير النشيد أكثر من مرة وصولًا إلى نشيد "بلادي بلادي".