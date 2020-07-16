شيرين رضا: مش هقدر أوصف كم المحبة اللي وصلني منكم بعد وفاة والدي

وجهت الفنانة شيرين رضا عبر حسابها الشخصي موقع تبادل التدوينات القصيرة تويتر، الشكر لكل من واساها في وفاة والدها الفنان محمود رضا عن عمر ناهز الـ 90 عاما.

وغردت رضا: مهما حاولت مش هقدر أوصف كم المحبة اللي وصلني منكم بعد وفاة والدي.

وتابعت: شكراً لكل حد حاول يعبر عن المحبة دي بكل طريقة كانت، ربنا يجعلها آخر الأحزان، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.

ويعد الفنان محمود رضا من رواد الفن الاستعراضي وممثلا مصريا، ومن مواليد القاهرة في عام 1930، وأسس فرقة للفنون الشعبية "فرقة رضا"، كما شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه "ساحر النساء، قلوب حائرة، غرام في الكرنك".