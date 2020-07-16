الجامعة العربية: ندعم المعارضة الوطنية السورية المؤمنة بحل أزمة بلادها

التقى السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية صباح اليوم، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في جمهورية مصر العربية سيهانوك ديبو، بمقر الجامعة.

ورحب الأمين العام المساعد للجامعة العربية بالزيارة، وأكد ضرورة التواصل وإظهار حقيقة رؤية مجلس سوريا الديمقراطية وتفنيد المزاعم والمواقف المثارة حيال دوره، بالنسبة للمطالب الكردية ومنع تشكل ثغرة في ذلك.

وأكد السفير زكي دعم الجامعة العربية للمعارضة الوطنية السورية المؤمنة بحل الأزمة السورية، وفق مساره السياسي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بذلك.

من جانبه، شارك سيهانوك ديبو، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي في رؤية مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) للحل السوري، ومشروع الإدارة الذاتية ودور قوات سوريا الديمقراطية في التصدي للإرهاب وتعزيز السلم الأهلي، وتحرك "مسد" نحو سوريا الموحدة وإيمانه بالعمل المشترك مع المعارضة الوطنية السورية المؤمنة بالحل السوري بعيدا عن الأجندات الضيقة التي تحملها بعض الدول الإقليمية مثل تركيا.

كما تحدث ديبو عن ضرورة لدور الجامعة العربية في ظل المخاطر المحدقة بالمنطقة وبالبلدان العربية، خاصة التهديدات التركية واحتلالها مناطق في شمال سوريا.