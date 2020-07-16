محمد محسن لـ"الوطن": بدأت الإنتاج لنفسي والفترة المقبلة بها مفاجآت

أكد المطرب محمد محسن أنه بدأ الإنتاج لنفسه منذ فترة ويعمل حاليا على ألبومه الجديد الذي تم تأجيله بسبب وباء كورونا.

وقال محمد محسن لـ"الوطن": "بدأت الإنتاج لنفسي منذ فترة ورغم أن كلمة إنتاج تعتبر كبيرة إلا أن الموضوع بالنسبة لي ليس مكلفا كما يعتقد البعض لأنني أستخدم مزيكا ليست خرافية بل بسيطة".

وأضاف محسن: أعمل حاليا على التحضير للألبوم الذي أجلت العمل به من بداية جائحة كورونا بسبب الحظر واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإن شاء الله منذ الشهر المقبل سيرى الجمهور مفاجآت وأعمال مميزة إن شاء الله تنال إعجابهم وتكون عند حسن ظنهم بي.

محمد محسن طرح مؤخرا كليب "اسلمي يا مصر" وهو إحياء للنشيد الوطني "اسلمي يا مصر" الذي ألفه الشاعر والأديب المصري الراحل مصطفى صادق الرافعي، ولاقى الكليب نجاحا كبيرا وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر يوتيوب.