تحرير 79 مخالفة تموينية للمخابز والأسواق في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ الحملات التموينية اليومية لأحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار المحافظ، إلى أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، تسعى دائما إلى تحقيق سبل الرضا للمواطنين، من خلال تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير 79 مخالفة تموينية منها 47 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – قضايا أخرى متنوعة)، بالإضافة إلى تحرير 32 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات دون تاريخ صلاحية – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – قضايا أخرى تموينية).