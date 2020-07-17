الطقس اليوم الجمعة 17-7-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع وجود شبورة مالية صباحًا.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة، وطقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد والرياح نشطة.

أما ليلًا، يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، تنشط الرياح على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

أما الوصف الفني لخرائط الطقس، تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، طقس الجمعة، شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة، نهارا، حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على المناطق الساحلية، ليلا.

الطقس في الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، انخفاض طفيف على الحرارة، الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية وحارة نسبياً في البادية بينما تكون حارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.