مواقف جمعت السيسي والأطفال.. أستاذة علم اجتماع: أكد أنه الرئيس الإنسان

دائما ما يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تواجد الأطفال في افتتاح المشروعات والاحتفاليات المختلفة أو مداعبتهم بطريقة طريفة، وكان آخرها، اليوم، خلال تفقد الرئيس إحدى الحضانات خلال جولته التفقدية بالمرحلة الثالثة بمشروع مدينة الأسمرات، وسأل الأطفال الموجودين فيها عن أسمائهم، مداعبا أحد الأطفال: "مش تحلق شعرك كده".

وفي عيد الفطر المبارك الماضي، لم يغفل الرئيس عن إدخال البهجة على قلوب أبناء الشهداء واحتضانهم كأب لهم، بعد أن فقدوا ذويهم، في مركز المنارة، فحياهم وصافحهم، خلال منحهم الدروع، كما جلس مع أسر الشهداء لتناول الإفطار، ثم منح الأطفال هدايا وألعاب لأبناء الشهداء وبعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي لقطة إنسانية، حمل الرئيس الطفلة "لارين"، ابنة الشهيد النقيب عبدالقادر مجدي محمد رمضان، التي لم ترغب في تركه، ليظل حاملها طوال فترة التكريم، ثم ذهب بها لمقعده المخصص لتناول الإفطار، لترفض الطفلة مجددا تركه.

ووزع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجبات الطعام على الأطفال، وبعض الحلوى، ثم توسطهم لالتقاط صور تذكارية معهم، فضلا عن مشاركتهم في بعض الألعاب، بالرسم والتلوين على وجه بنات الشهداء.

لم يكن ذلك الاهتمام الأول من نوعه من جانب الرئيس للأطفال، ففي عام 2014 خلال زيارة رئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم محلب، لأحد مستشفيات علاج السرطان، طلب الطفل أحمد ياسر مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعد فترة وجيزة قرر الرئيس مقابلته واستضافته في قصر الرئاسة، وقَبّل رأسه وأهدى الطفل للسيسي مصحفا هدية.

وفي المؤتمر الأول للشباب الذي انعقد في 6 نوفمبر 2018، بشرم الشيخ، وأثناء مرور الرئيس بين ممرات قاعة المؤتمرات الدولية، صافح أحد الأطفال الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن لمحه يقف في انتظاره بالخارج عقب انتهاء إحدى جلسات منتدى شباب العالم، محققا أمنيته بالتقاط الصور معه.

وفي حفل عيد الشرطة العام الماضي، وخلال تكريمه زوجة أحد الشهداء ونجله، هرول الطفل الصغير، متجها للسيسي واحتضنه، فحمله الرئيس، وقبّل رأسه وأعطاه الدرع.

أستاذة علم اجتماع: اهتمام الرئيس بالأطفال يؤكد على الهوية الوطنية

الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع، قالت إن الرئيس السيسي بإصراره على تواجد الأطفال في المناسبات المختلفة ومداعبته لهم، يعد دليلا على أنه الرئيس الإنسان، موضحة أن الرئيس السيسي بتلك الطريقة شاهدون على عملية التنمية التي تحدث في الوطن وشركاء فيه وذلك ينمي فيهم الروح الوطنية منذ صغرهم.

وأضافت خضر لـ"الوطن"، أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بالأطفال، وتحدث عنهم في أكثر من موضع، موضحا أن الرئيس تحدث قبل ذلك أن الأطفال يستحقون التنمية، مشيرا إلى أنه تلك التصرفات يشاهدها جميع الأطفال في مصر وتجعل الأطفال يتعلمون حب مصر والوطنية وأن رئيس الدولة يهتم بهم.