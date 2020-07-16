أوقاف المنيا: 520 صك أضحية من المواطنين بينهم 5 قساوسة

أعلنت مديرية أوقاف المنيا اليوم الخميس، جمع 520 صك أضحية من الإدارات بقرى ومدن المحافظة، إلى جانب بعض الأفراد الذين قدموا صكوك مساهمة في النفع العام بينهم 5 قساوسة.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إن المديرية تسلمت 515 صكا من الإدارات المختلفة و5 صكوك أخرى من القساوسة ببعض مراكز المحافظة.

أضاف أن الصكوك مستمرة بمقر الإدارات والمديرية حتى قبيل عيد الأضحى المبارك وقيمة الصك 1800 جنيه على أن تقوم المديرية بتوصيل الصكوك إلى مقر إقامة من يرغب فى شراء الصك بهدف المشاركة المجتمعية وتوسعة دائرة النفع العام للمساهمة فى إطعام الأسر الفقيرة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لكل من ساهم في مشروع صكوك الأضاحي الذي تتبناه الوزارة على مستوى الجمهورية، من خلال تقديم الوعي وثقافة الجمهور وتوعية الأئمة في توضيح مشروعية الصكوك وأهميتها وما يقدم من مساعدات لأبناء هذا الوطن.