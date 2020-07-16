الإشادات تنهال على "شديد الخطورة".. والجمهور: "شابوه العوضي"

انهالت الإشادات على الفنان أحمد العوضي وصناع مسلسله الجديد "شديد الخطورة" عقب عرض الحلقة الثالثة عبر منصة "watch it"، لما تضمنه من مفاجآت وأحداث مثيرة.

وكتبت إحدى المتابعات للمسلسل عبر "إنستجرام" قائلة: "حلقة ما فيك تغمض عينيك للحظة عليها، عظيم يا أحمد العوضي"، فيما علق آخر بقوله: "شديد الخطورة.. الحلقة الثالثة شابوه العوضي"، وكتب ثالث قائلاً: "شابوه مسلسل جامد جداً".

وتدور أحداث "شديد الخطورة" حول "مالك" وزوجته "نور"، حيث تتعرض الأخيرة للاختطاف وتلقى حتفها، ليتبين أنها ما زالت على قيد الحياة، وتتوالى الأحداث في إطار من الأكشن والتشويق.

ويشارك في بطولة "شديد الخطورة" رياض الخولي، أحمد صيام، ناهد رشدي، محمود حجازي، خالد كمال، حمزة العيلي، حسني شتا، ومحمد الدقاق، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي وإنتاج "سينرجي".