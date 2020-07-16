5620 شكوى استقبلتها "مياه المنيا" خلال 6 أشهر

قال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، العضو المنتدب، إن إدارة الخط الساخن استقبلت وحلت 5620 شكوى مياه وصرف صحي في النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك بناء على التوجهات العامة للدولة، وتكليفات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس الشركة القابضة بمتابعة وحل الشكاوى.

وأضاف الشهاوي أن "الشكاوى تنوعت بين انقطاع مياه أو طفح صرف أو سرقة الأغطية من بعض الأماكن، وقد جرى متابعة حل هذه الشكاوى"، مؤكدا أن الشركة فعلت العديد من الخدمات لاستقبال الشكاوى، إذ يوجد رقم واتس للخط الساخن لاستقبال الشكاوى، وهو 01271269587 و01271196196، بالإضافة إلى الرقم الأرضي 125.