"حماية المستهلك" يحرر 59 مخالفة في المنيا

وجه العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المنتجات المقدمه للمواطنين.

شن جهاز حماية المستهلك حملة للمرور على المخابز والأسواق، حيث جرى تحرير 59 محضرا متنوعا، شمل عدم وجود شهادات صحية، ومخالفة اشتراطات البيئة وعدم وجود سجل بيئي وعدم وجود طفايات حريق للمنشأة وكذلك 14 محضر مخالفة نقص وزن رغيف الخبز وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين، بالإضافة إلى 9 إحراز.

شارك في الحملة التفتيش الإدارى، إدارة الأمن والعمليات، جهاز حماية المستهلك، الرقابة التموينية، شرطة المسطحات والبيئة، الصحة والسلامة المهنية، إدارة البيئة الإدارة البيطرية، الإدارة الزراعية.

وتأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي بمنتهى الحسم لمحاولات التلاعب بالأسعار من قبل البعض واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.