السيسي: ليس لدينا أطماع.. ومستعدون لتدريب الليبيين لتشكيل نواة للجيش

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، القبائل الليبية في المناطق الشرقية والجنوبية والغربية كافة، لمراجعة موقف أبنائها المرابطين في صفوف القتال وحثهم على أهمية بناء الوطن من خلال ترك السلاح في المقام الأول والاندماج داخل جيش وطني موحد، هدفه مصلحة البلاد.

وأضاف خلال لقائه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية: "ليس لديّ أطماع شخصية في ليبيا، وعندما كنت وزيرًا للدفاع في عامي 2012 و2013 طلابًا ليبيين في الكلية الحربية بمصر، وأؤكد أننا مستعدون لاستقبال أبنائكم الليبيين نجهزهم وندربهم لكي يكونوا نواة لجيش وطني ليبي".

وتابع: "لا ندرب الجيش في مصر على أن يكون له انتماءات مختلفة، هو انتماء واحد للوطن، جيشنا ليس انتماؤه عقائدي أو ديني أو مذهبي، ونصهر المصريين في بوتقة الوطنية دفاعا عن وطنهم، وسندرب طلابكم الليبيين بنفس الشكل، على أن يحبوا ليبيا ويخافوا عليها".