السيسي: معندناش استعداد لاقتراب أي ميليشيات من بلدنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ مصر عانت ولا تزال تعاني من الإرهاب على مدار 5 سنوات، ولا نزال نجابهه، مؤكّدًا: "معندناش استعداد إن الميليشيات دي تقترب مننا في بلدنا، لكن خلال السنين اللي فاتت بالكامل احترمناكم وعمرنا ما قولنا كلمة ولا قولنا ندخل ليبيا".

السيسي لمشايخ ليبيا: خلال السنين اللي فاتت بالكامل احترمناكم.. وعمرنا ما قولنا كلمة ولا قولنا ندخل ليبيا

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية في القاهرة تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد.. ومصير واحد": "خوفنا على مشاعركم واحترمناكم وخوفنا تقولوا مصر بتستكبر بقوتها على شعب ليبيا، معملناش كدة".

السيسي: خط "جفرة - سرت" يجب التوقف عنده.. لا قوات الشرق ولا الغرب ولا قوات أخرى

واستكمل رئيس الجمهورية: " لكن المرحلة دي أنتم شايفين عاملة إزاي، وبنقول خط (جفرة - سرت) يتمّ التوقف عنده، ولا قوات الشرق ولا قوات الغرب ولا قوات أخرى، دي دعوة والله للسلام علشان نبتدي كلنا نستكمل مرحلة التفاوض وننهي الاقتتال وتعبر ليبيا الوضع الصعب".