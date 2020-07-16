السيسي: لا نسعى لتقسيم ليبيا.. ونتطلع لانتخاب قيادات منكم تحكمكم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه حينما صرح وقال إن "الجفرة وسرت" خط لا يتم تجاوزه لا من الشرق أو الغرب؛ كان الهدف منه دعوة للسلام والاستقرار ومرحلة جديدة من نبذ العنف.

وأضاف الرئيس خلال لقائه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية بالقاهرة تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. ومصير واحد" أن مبادرة القاهرة كان الهدف منها فتح مسارات بدأت في مسار برلين وأبوظبي وباريس والصخيرات، وجميعها من أجل سلام واستقرار ليبيا، "مبادرتنا كانت عبارة عن امتداد لهذه الجهود".

وتابع الرئيس: "لما اتكلمنا في المنطقة الغربية وقولنا خط سرت الجفرة حافظوا عليه ومحدش يتجاوزه.. مش هنقسم ليبيا ياجماعة.. إحنا عاوزين ليبيا موحدة، وأول حاجة نعملها وقف الاقتتال ونعطي فرصة لنفسنا نتباحث على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري وحتى المسائل العالقة اللي هي مسببة للحالة اللي موجودة فيها ليبيا".

واستطرد: "نسعى أن يكون المجال في ليبيا متاحا لإجراء انتخابات سواء انتخابات برلمانية أو تنفيذية لقيادة تيجي منكم ومحدش يفرضها عليكم وتختاروا اللي يقود ليبيا المرحلة القادمة".