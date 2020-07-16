ينقل الغاز الروسي لأوروبا.. أمريكا تدعو للانسحاب من سيل تركيا

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الدول المشاركة في مشروع «السيل التركي»، الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا، إلى الانسحاب فورًا، مطالبا بالأخذ في الاعتبار المخاطر التي ستنشأ عن المشروع.

ونقلت جريدة «عقد» التركية، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وتهديده بخصوص مشروع «السيل التركي»، الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأوضح "بومبيو" للدول المشاركة في المشروع التركي، أن عليهم الانسحاب من المشروع، مبررا ذلك بقوله: «انسحبوا من المشروع فورًا، وإلا فلتنتبهوا للمخاطر التي ستنشأ عن المشروع».

وحذر وزير الخارجية الأمريكي الدول المشاركة في المشروع، ودعا إلى الانسحاب في أقرب وقت ممكن، قائلا: «هناك عواقب».

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في نهاية 2014 رسميًّا خلال زيارته لتركيا، عن مشروع السيل التركي، وهو مشروع لبناء خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا، مرورًا بالبحر الأسود إلى البر التركي، لينتهي عند الحدود التركية - اليونانية، حيث تُقام مستودعات ضخمة للغاز، ومن ثم يُورّد للمستهلكين في شرق ووسط أوروبا.

ويدخل خط الأنابيب الأراضي التركية عبر ولاية قرقلرالي في الشمال الغربي، ثمّ إلى الأراضي اليونانية.

ويتألف المشروع من أنبوبين بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويّاً لكل منهما.