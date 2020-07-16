عاجل.. شيخ قبيلة المغاربة يعلن تفويض السيسي لدخول ليبيا

أعلن الشيخ شيخ قبيلة المغاربة الليبية، صالح لطيوش، خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية بالقاهرة تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد ومصير واحد" تفويض مشايخ وأعيان القبائل الليبية للرئيس السيسي وسط تصفيق حاد من الحضور وتأييد.

وأضاف لطيوش: حينما تستدعي الضرورة للدخول نحن نعتبر الجيش المصري جيشنا ويحمل علمنا واللي في مقدمته هيكون شيوخنا وأولادنا، "نحن عرب وبينا مصاهرة وحدودنا مشتركة وأرضا واحدة وجيشنا واحد ودفاعنا واحد وإمكانياتنا واحدة ونعتز بتاريخ مصر وحضارتها ونستفيد من مصر ونستثمرها".

واختتم لطيوش كلمته: "حيا الله مصر وشعب مصر وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة مصر وجيشها وبرلمانها ونحن لن نستغني عن مصر".