السيسي يؤكد على تطابق موقفي مصر وليبيا من التدخلات الأجنبية

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية إعطاء فرصة للحلول السياسية والمفاوضات من خلال المجتمع الدولي.

وأضاف السيسي خلال لقائه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن حالة الانقسام السياسي الراهنة ومواصلة الحروب لن تؤدي في النهاية إلا إلى نتائج لا يحمد عقباها، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة التركيز على مسار التنمية والبناء، خاصة في ظل معاناة الشعب الليبي من ويلات الحروب على مدار السنوات السابقة.

وأكد السيسي، على تطابق وقوة الموقفين المصري والليبي الرافض للتدخلات الأجنبية في ليبيا، والتي تمتلك أجندات محددة تستهدف ضرب الاستقرار وتطمع في ثروات وموارد الشعب الليبي، مشددًا على أن مصر لن ترضى سوى باستقرار ليبيا سياسيا واجتماعيا وأمنيا وعسكريا.