السيسي: صمتنا 6 سنوات ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تجاوز للخط الأحمر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الخطوط الحمراء التي أعلنتها مصر هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا.

وأضاف خلال لقائه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية: "لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة أي تحركات تهدد أمننا القومي الاستراتيجي على حدودنا الغربية خاصة في ظل تزايد عمليات الحشد العسكري الراهن ناحية مدينة سرت".

وتابع: "أتمنى من الإخوة الليبيين في الغرب، تفهم هذا الأمر وإعطاء الفرصة وعدم تصعيد الموقف، ولن نقف مكتوفي الأيدي لأي تجاوز لهذا الخط، نتمنى الوقوف على هذا الخط وبداية مسار سياسي، مصر قالت كلمتها بعد سكوت وصمت 6 سنوات، تركنا الأمور تتفاعل كما يرغب الليبيون، لكن أن تتحول المنطقة الشرقية إلى منطقة غير مستقرة فهذا أمر لن نسمح به".