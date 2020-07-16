عاجل.. رئيس مجلس قبيلة تبو الليبية: مصر القلب النابض والدرع الواقي

قال الشيخ علي محمد بركة التباوي، رئيس المجلس الأعلى لقبيلة تبو: "إنه لشرف عظيم أن نقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي على أرض مصر في هذه اللحظات التاريخية التي تمر بها بلادنا الحبيب، ونستعيد ذكريات تكوين الجيش الليبي الذي بدأ من مصر، ولا يخفى عنكم حجم إنجازات وتضحيات الجيش الليبي".

وأضاف التباوي خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية بالقاهرة تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد ومصير واحد" أن مصر هي القلب النابض والدرع الواقي للأمة العربية والإسلامية، "نؤكد دعمنا ومباركتنا للمبادرة المصرية وإعلان القاهرة ومبادرة رئيس برلمان ليبيا بتشكيل مجلس رئاسي جديد وإيقاف الحرب.

واختتم التباوي كلمته: "في الختام ننقل لكم احترام كافة أطياف الشعب الليبي عامة ومشايخ التبو وحفظ الله مصر وليبيا شعبا واحدا".