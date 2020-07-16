عشان تتأكد.. اعرف استهلاكك للكهرباء من تطبيق "احسب فاتورتك"

تنفيذا لتوجيهات الحكومة المصرية، بتعزيز الخدمات الإلكترونية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أطلقت وزارة الكهرباء تطبيق "احسب فاتورتك"، لمساعدة المواطنين في حساب فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة بهم، للتأكد من سلامة القيمة المطلوبة.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أهداف التطبيق والخدمات التي يقدمها التطبيق، كالتالي:

أهداف تطبيق "احسب فاتورتك"

- يقدم التطبي مجموعة من الخدمات التى تساعد المستهلك على معرفة كيفية حساب فاتورة الكهرباء والشرائح المختلفة لها وأهم إرشادات ونصائح ترشيد الكهرباء.

- يشرح التطبيق هذه الخدمات فى صورة مبسطة تمكن المستهلك من الاستفادة من تلك الخدمات فى دقائق قليلة.

خدمات تطبيق "احسب فاتورتك"

1- يتيح التطبيق للمواطنين معرفة الاستهلاك الخاص بهم لمقارنته بقيمة الفاتورة المطلوبة والتأكد من صحتها.

2- كما يتيح للمواطنين معرفة الشريحة التى تحتسب بها الفاتورة الخاصة به.

3- كيفية احتساب الفاتورة ومراجعتها.

4- كما يقدم التطبيق أهم النصائح والإرشادات التى تمكن المواطنين من الترشيد فى الكهرباء وبالتالى التوفير فى قيمة الفاتورة.

5- التنبيه بضرورة الترشيد وخفض الأحمال فى حالة الدخول فى شريحة أعلى.

6- عرض أسعار الكهرباء والتعريفة والشرائح المختلفة للاستهلاك سواء كانت المنزلية أو التجارية.