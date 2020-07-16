وزير الكهرباء: نعمل على دعم القطاع الصناعي بكامل طاقتنا

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن الصناعة هي القاطرة الداعمة للاقتصاد المصري.

وأشار خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، المخصص لمناقشة ملف المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، إلى أننا نعمل على دعم هذا الملف بكامل طاقتنا، ونجحنا في قطاع الكهرباء في تلبية المتطلبات الخاصة بالبنية الأساسية.

وتابع وزير الكهرباء أنه تم إضافة 40 ألف ميجا للجهد الفائق بما يعادل أربع أضعاف ما كان موجودا.

وأوضح وزير الكهرباء: "نريد الآن أن نبيع الطاقة وهي متاحة وجاهزين لتغذية الصناعات بالكهرباء أما الصناعات التي تحتاج القدرات العالية تحتاج استعداد خاص بالمشروع، حيث يتم تحديد القدرات المطلوبة ويتم إجراء المقايسة للتنفيذ".

وقال وزير الكهرباء خلال اجتماع اللجنة: "لا مشكلة في توفير الطاقة حتى لو تم ذلك من خلال محطات متنقلة للتغذية بطريقة سريعة حتى يتم بناء المحطات الأساسية".

وأكد وزير الكهرباء أن هناك تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة حول هذا الملف مضيفا، أننا مستعدين لأي شيء تحتاجه الصناعة الوطنية.

وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد ناقشت خلال اجتماعها اليوم توجيهات رئيس الجمهورية، لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية، والوقوف على المشكلات وإزالة المعوقات التي تعيق إنشاء وتشغيل المناطق الصناعية في المجمعين الصناعيين لمحافظتي الفيوم والبحيرة.