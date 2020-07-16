عشان تتفادى ارتفاع الأسعار.. إزاي توصل الكهرباء على الجهد المنخفض؟

يفاجأ الكثير من المواطنين بحلول موعد فاتورة الكهرباء أو شحن كارت العداد مسبق الدفع بارتفاع قيمة الاستهلاك الخاص بالوحدة السكنية خاصته، وبشكل خاص بعد ما أعلنت وزارة الكهرباء عن زيادة في أسعار الكهرباء بالمنازل، والتي تم تطبيقها بداية من شهر يوليو الجاري.

وتستعرض "الوطن"، الجدول الزمني وإجراءات توصيل الكهرباء على الجهد المنخفض للمنازل، والتي تساعد على ضبط استهلاك الكهرباء وعدم الإفراط في إهدار الطاقة والتوفير في قيمة الفاتورة.

الإجراءات المطلوبة لتوصيل الكهرباء على الجهد المنخفض

- يتقدم العميل بطلب التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية للشركة التابع لها.

- تقوم الشركة بمعاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة من قبل شركة التوزيع، بعد يوم من إتاحة الموقع للمعاينة من جانب طالب التوصيل.

- ثم يتم إعداد مطالبة بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية موضحاً بها إجمالي التكلفة المطلوبة وأسلوب السداد والتزامات كل من الشركة وطالب التغذية، و يرفق بها بيان تفصيلي بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية والمستندات المطلوبة للتنفيذ، خلال أسبوع من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.

- يتم تنفيذ التغذية الكهربائية وإطلاق التيار وتركيب العداد ، خلال 8 أيام عمل طبقاً لحجم الأعمال، بعد سداد طالب التغذية لقيمة تكلفة توصيل التغذية وتقديم التصاريح اللازمة.

المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء على الجهد المنخفض

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل وتكون سارية.

- مستند الملكية أو عقد الإيجار للعقار السكني.

- مستند ترخيص العقار السكني.

ويتم تنفيذ الطلب وتوصيل الكهرباء للعقار السكني المقصود خلال 16 يوم عمل من تقديم الطلب.