باريس تؤكد مواصلة دعم العراق وأهمية بناء شراكة استراتيجية مع بغداد

أكدت فرنسا، اليوم، مواصلة دعمها المالي للعراق لإعادة الاستقرار في المناطق المُحررة من تنظيم داعش الإرهابي، ودعم جهود الحكومة في عملية الإعمار، ورغبتها في تنفيذ الإصلاحات التي تُلبي تطلعات الشعب العراقي، وأهمية بناء شراكة حقيقية استراتيجيّة بين بغداد وباريس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقي أحمد الصحاف، في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا": "إن وزير الخارجية فؤاد حسين أجرى مُباحَثات مُعمقة مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان تمحورت حول ملفات متنوعة تهم المصالح المشتركة لكلا البلدين".

وأشار الصحاف، إلى انه جرى التأكيد على بناء شراكة حقيقية استراتيجيّة بين بغداد وباريس في ظل الاحترام الكامل للسيادة العراقية، وجعل هذه العلاقة عامل توازن واستقرار في الشرق الأوسط، مضيفا أن "الملف الصحي ومواجهة جائحة كورونا كان حاضراً في المباحثات الثنائية، وقد أبدى لودريان استعداد بلاده لتقديم المزيد من الدعم في مواجهة هذا الوباء، كاشفا عن قرب تسليم معدات طبية فرنسية إلى العراق في هذا المجال".

وتابع الصحاف قائلا: "تناولت المُباحثات -على الصعيد الأمني- تأكيد الجانبين إصرارهما على الحفاظ على المُكتسَبات المتحققة في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وترحيبهما بالتنسيق العالي في مجال التعاون الأمني، والرغبة في تطويره بشكل أكبر.

وأوضح الصحاف، أنه "على الصعيد الإقليمي أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن دعم بلاده للعراق في مساعيه للقيام بدور متوازن في منطقة الشرق الأوسط، وثقته في قدرته على المساهمة الكاملة بتحقيق الاستقرار الإقليمي".

وأشار وزير الخارجية العراقي، إلى أن بلاده ترغب في إقامة علاقات سلمية مع جميع دول المنطقة، داعياً لأن يكون العراق مُلتقى للتعاون، وليس للمُواجَهة ".

وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية: "أن رؤية الجانبين اتفقت على أهمية تحقيق شراكة اقتصادية استراتيجية بين البلدين، وأن تقوم فرنسا بتنفيذ مشاريع مهمة بالسرعة المُمكِنة في العراق، لا سيما في قطاعات النقل، والطاقة، والمياه، ومشروع الحكومة الألكترونية".