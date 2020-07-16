جمارك سفاجا تضبط محاولتي تهرب جمركي لكمية من المراهم والعسل الجبلي

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة الأستاذ عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا، من ضبط محاولتى تهرب جمركى لكمية من المراهم والعسل الجبلى، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى بإدارة تفتيش الركاب برئاسة الأستاذ محمد يحيى، تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة لراكبين قادمين من السعودية وبتفتيش حقائبهما تبين وجود 400 علبة مرهم فيكس فابوراب لعلاج أعراض البرد واحتقان الأنف والسعال vicks vaporub و 35 كيلو عسل سدر جبلى محظور مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وبلغت التعويضات والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 180 ألف جنيه.

وتم الضبط بمعرفة السادة أحمد حلمى ومحمد عبدالله وأحمد حجازى مأمورى الحركة ومحمد عبد الرؤوف مأمور التعريفة وهاشم إسماعيل مشرف الصالة.

قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.