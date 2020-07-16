12 ألف طالب يبدأون امتحانات الدراسات العليا بجامعة المنصورة

انطلقت امتحانات الدراسات العليا بمختلف كليات جامعة المنصورة اليوم، الذين يدرسون الدبلومات وتمهيدي ماجستير ودكتوراه بإجمالي 12 ألفا و95 طالبا وطالبة.

وتفقد الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الامتحانات بكليتي التربية الرياضية والتربية للطفولة المبكرة، ورافقة خلال الجولة عمداء الكليات ووكلاء الكليات للدراسات العليا.

وتابع نائب رئيس الجامعة سير الامتحانات بالقاعات والمدرجات والتي بدأت اليوم وتستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصاً على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وقال الدكتور أشرف حافظ، إن عدد الطلاب المقيدين بالدراسات العليا بالجامعة بلغ 6410 بالدبلومات و3181 تمهيدي ماجستير و2504 بمرحلة الدكتوراه، بإجمالي 12095 طالبا، وسوف تستمر امتحانات الدراسات العليا بكافة كليات الجامعة حتى الأول من أكتوبر المقبل.