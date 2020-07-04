420 طالبا أدوا امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة القناة

أدى اليوم 420 طالبا وطالبة أولى أمتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة القناة ، وسط إجراءات احترازية مشدده للوقاية من فيرس كورونا المستجد.

وتفقدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس لجان الإمتحان لطلاب الدراسات العليا بكلية التجارة للإطمئنان على سيرالإمتحانات فى حضور الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التجارة، مشددة على ضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة للوقاية والحفاظ على سلامة الجميع داخل الجامعة من طلاب و أعضاء هيئة تدريس و معاونيهم و أعضاء الجهاز الإداري.

وأوضحت رئيس الجامعة، أن إدارة الكلية قامت بأعداد خطة كاملة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء فترة الامتحانات، ومراعاة المعايير التي تحقق السلامة للجميع، وأهمها تطبيق التباعد الاجتماعي باللجان وتخفيض عدد الطلاب الممتحنين في كل لجنة ووضع وسائل التعقيم المختلفة باللجان.

ومن ناحيته اضاف الدكتورأحمد زكي نائب رئيس الجامعة و عميد الكلية أن الكلية قامت بتوفير الاحتياجات والمستلزمات والمعدات الأزمة لضمان سلامة الطلاب حيث تم توفير بوابات تعقيم وكواشف حرارة بالإضافة لمستلزمات التشغيل الخاصة بها من مواد تعقيم، موضحا أنه تم تخصيص طبيب بكل مقر لجان، مع التعقيم والتطهير الدوري للجان المختلفة قبل وبعد الإمتحانات، وغيرها من الإجراءات التي تضمن سلامة وصحة الطلاب والعاملين.

ويشرف على الإمتحانات الدكتورهانى السعيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتورحسين محمد سليمان منسق عام الدراسات العليا المهنية بكلية التجارة والدكتورة هناء عبده خليل و الدكتورمحمد أبو العلا.