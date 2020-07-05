نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الدراسات العليا بـ3 كليات

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، امتحانات الدراسات العليا بكليات الطب البيطري والتربية الرياضية والحقوق.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد محمدي غانم، عميد كلية الطب البيطري والدكتور أسامة صلاح الدين عميد كلية التربية الرياضية والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق وعدد من الوكلاء .

وقال الجيزاوي إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، إلى استمرار امتحانات الدراسات العليا بكافة كليات الجامعة حتى يوم 29 أغسطس المقبل .