إيطاليا تضيف 3 دول إلى قائمة الحظر بسبب وباء كورونا

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانتسا، اليوم الخميس، عن إضافة صربيا والجبل الأسود وكوسوفو، إلى قائمة البلدان التي يحظر على مواطنيها والمقيمين فيها دخول إيطاليا.

وأكد روبيرتو سبيرانتسا أن حظر تلك الدول بسبب الحالة الوبائية لـ"كوفيد-19"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكان وزير الصحة قد وقع قبل أسبوع على مرسوم ينص على حظر الدخول والعبور إلى إيطاليا بحق كل من أقام أو عبر، في غضون أربعة عشر يوما، أرمينيا، البحرين، بنغلاديش، البرازيل، البوسنة والهرسك، تشيلي، الكويت، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، عمان، بنما، بيرو، وجمهورية الدومينيكان.

وجدد الوزير التأكيد على أن "الوباء في أقسى مراحله"، مضيفا: "وبالتالي نحتاج إلى أقصى درجات الحذر للدفاع عن التقدم الذي أحرزناه حتى الآن في التصدي للجائحة".

وأعلنت السلطات الإيطالية، اليوم، عن تسجيل 20 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و230 إصابة بفيروس كورونا، بينما كانت إصابات يوم الأربعاء 162.

ووفق بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 35 ألفا و17.