65 شخصا يوقعون الكشف الطبي في الدقهلية استعدادا لـ"الشيوخ"

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، إجراء الكشف الطبي على 6 أشخاص بينهم سيدتين من الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمستشفيات الدقهلية وارتفع عدد السيدات إلى 7 راغبات في الترشح.

وقال مكي، في تصريح صحفي، إن إجمالي من وقعوا الكشف الطبي إلى الآن، بلغ 65 شخصا، مؤكدا استمرار توقيع الكشف الطبي حتى الساعة السابعة مساء السبت.

وأضاف أن الكشف الطبي يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء وذلك في 4 مستشفيات وهي "المنصورة الدولي، وطلخا المركزي، ودكرنس العام، وميت غمر المركزي".

وأشار إلى أن على الراغب في توقيع الكشف الطبي ضرورة إحضار المستندات الآتية:

- دوسيه أبيض ورقي.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- 6 صور شخصية.

- فيزا لدفع الرسوم المقررة.

وشدد على قيام إدارة المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين على أن تكون الأماكن المخصصة للكشف الطبي له مسارات خاصة وبعيداً عن أماكن العزل بالمستشفى والكشف النفسي سيكون بمستشفى المنصورة الدولي.