توقيع الكشف الطبي على 41 مرشحا محتملا لمجلس الشيوخ بالمنوفية

أجرى 10 مرشحين محتملين لمجلس الشيوخ في محافظة المنوفية الكشف الطبي، استعدادًا لتقديم أوراق ترشحهم لخوض الانتخابات.

والمرشحون المحتملون هم محمد محمد عبدالفتاح حسين، ومحمد سلام محمد سلام، وممدوح محمد عبدالله شتيوي، وعرفات عبدالرءوف يوسف يوسف، وندا محمد عبدالغني، ومحمد جمال أمين بهجت، ومحمود أحمد الكفراوي، ومحمود هيبه، إبراهيم المغربي، وزينب حامد درويش، ومحمود جعفر، وأمين أفندي .

وأكدت مديرية الصحة في المنوفية، ارتفاع أعداد المرشحين المحتملين الذين أجروا الكشف الطبي إلى 41 مرشحًا، وذلك في 3 مستشفيات، هي شبين الكوم التعليمي، وبركة السبع المركزي، والباجور.

ويواصل مرشحو مجلس الشيوخ تقديم أوراقهم للترشح في الانتخابات بمحكمة شبين الكوم، وسط تشديدات أمنية مكثفة.