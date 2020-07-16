المسماري يبدأ مؤتمره الصحفي بالترحم على شهداء القوات المسلحة الليبية

بدأ اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، مؤتمره الصحفي اليوم، بالترحم على شهداء القوات المسلحة العربية الليبية، وتمنياته بالشفاء العاجل لكل الجرحى، قائلًا: "نحيي كل رجالنا الصامدين والصابرين، في معركة الكرامة".

وأضاف "المسماري"، أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وكل رجال القوات المسلحة والمنتمين إليها، ينعون بأحر التعازي، أسرة البطل فقيد القوات المسلحة وليبيا وكل القوى الوطنية والقومية محمد بن نائل، آمر منطقة براك العسكرية وآمر اللواء 12 مشاه.

وأوضح الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أن البطل الراحل انتقل الى رحمة الله، إثر مرض عضال، كان مثلا للقيادة الحسنة والقدوة الجيدة، وكان في مقدمة الصفوف وفي مقدمة وحداته في المعارك الذي خاضعها مع الجيش الوطني الليبي ضد الميليشيات الإرهابية.