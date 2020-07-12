أحمد المسماري: غزو تركيا لليبيا عدوان على المنطقة العربية بالكامل

وصف اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، موقف مصر، من بلاده، في مواجهة الميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا، بـ"الموقف القومي الوطني".

وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن الهجمة التي تتعرض لها القوات المسلحة العربية الليبية عدوان على كامل المنطقة العربية وسيادة الدول العربية وحريتها واستقلالها.

وتابع أن منطلق الغزو التركي لبلاده هو إحياء الإرث العثماني، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الليبية تخوضً حربًا ضروسًا ضد الإرهاب منذ عام 2014 بتفويض من الليبيين.

وأردف أن الجيش الوطني الليبي وصل إلى غرب مدينة سرت، مشددًا على أن العمليات العسكرية الآن هي استطلاع ومناوشات بسيطة، حيث إن الموقف جيد والقوات المسلحة الليبية جاهزة للتعامل مع أي طارئ.

وأشار إلى أن أردوغان وميليشياته تحاول الوصول إلى منطقة الهلال النفطي: "قواتنا في وضعية هجومية جيدة جدًا، بكامل أسلحتها الجوية والبرية".