المسماري: تركيا حولت مصراتة لقاعدة إدارية للانطلاق نحو "الهلال النفطي"

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن الغازي التركي، حول مدينة مصراتة لقاعدة إدارية لانطلاق جيوشهم نحو منطقة الهلال النفطي، وزودوا مطار القاعدة الجوية والكلية الجوية في مصراتة، بمجموعة من الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية، ومنظومات القيادة والسيطرة.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أن الغازي التركي، قام بإنشاء مخازن للأسلحة والمعدات العسكرية حتى استخدموا منطقة شرق مصراته لنفس هذه الأعمال، "المعتوه رجب طيب أردوغان، يحاول جمع كل الميليشيات الإرهابية في كافة المدن الليبية تحت شعار الثورة وشعار جيش فايز السراج، رئيس ما يعُرف بحكومة الوفاق الليبية".

وأكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أن تركيا قامت بدفع مزيد من الميليشيات نحو منطقة الهيشة ويحاول استغلال منطقة غريان للتقدم نحو قاعدة الجفرة، والآن يحاول المناورة على خط طرابلس حتى المزده، "قواتنا المتركزة في مواقعها السابقة ترصد كل تحركات الميليشيات سواء البواخر التركية أو ميليشيات المتواجدة غرب أو جنوب تمركز قوات الجيش الليبي".