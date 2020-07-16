الجيش الليبي ينفي انسحابه من منطقة الهلال النفطي: تركيا وراء الشائعة

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إنه خلال الساعات الماضية، حاول الغازي التركي بث شائعات كثيرة وعديدة، حول انسحابات للقوات المسلحة من مناطق تمركزها حول مدينة سرت، والواقع عكس ذلك تماما، بل ذهبت بعض وسائل الإعلام، ولا نعلم مصدر ما ذكروه، بأن المشير خليفه حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، التقى وفد رفيع المستوى من أمريكا، واتفقوا على الانسحاب من الهلال النفطي، وتسليمها لقوات أوروبية، ونحن ننفي ذلك تماما.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا الكلام عار من الصحة، ولا يوجد على أرض الواقع، ولا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال، أن تُتاجر القيادة العامة بدماء أبنائها الشهداء، وتضحيات الشعب الليبي، من أجل تحرير ليبيا من الإرهاب ومن الجريمة، "نحن نقاتل منذ 2014 من أجل دحر الإرهاب، مع اتاحة الفرصة لحلول سياسية، فلا يمكن ابدا أي تنازل على حساب تضحيات الأبطال".

وتابع : "على عكس الشائعات، دعمت القيادة العامة كل خطوط الدفاع غرب مدينة سرت بقوات كافية للدفاع عن المدينة وعن مقدرات الشعب الليبي، قواتنا قادرة على التعامل بشكل عاجل وفعال في أي تطور في المدينة".