إزالة 32 حالة تعدي على أملاك الدولة بإسنا جنوب الأقصر

نفذت سلطات مجلس ومدينة إسنا، اليوم، قرارات إزالة لـ32 مخالفة بمساحة 5440 متر مربع، عبارة عن أحواش وأسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، متعدية على أراضي أملاك دولة.

وشدد المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، على قيام رؤساء القرى وقسم التنظيم بالقرى بحصر جميع المباني المقامة على أملاك الدولة، والتأكد من قيام أصحابها بالتقنين أو بتقديم طلب تصالح، ومن يخالف ذلك يعد له قرار إزالة بالمساحة والحدود لإزالته.

ووجه بالحفاظ على الأراضي بعد إزالتها وتسليمها لرئيس القرية، مؤكدا أنه في ظل تلك الظروف الراهنة الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي على الـراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.