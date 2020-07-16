متحدث "الجيش الليبي": قادرون على مجابهة أي تحديات داخل أراضينا

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إنه لا يمكن التفريط في مدينة سرت، حتى لا نسمع معاناة الأهالي بها كما كانت في السابق قبل تحريرها من العناصر الإرهابية، مناشدًا وسائل الإعلام الليبية والعربية وأي إعلامي بعدم نشر أي خبر يخص القيادة العامة الليبية إلا من خلال هذا المنبر وهو المؤتمر الصحفي.

وأضاف "المسماري"، خلال المؤتمر: "نأمل عدم بث أي خبر قبل التأكد من القيادة العامة ونحن مستعدون للإجابة على أي تساؤلات من أي منصة إعلامية"، موضحًا أن القوات المسلحة الليبية قادرة الآن على مجابهة أي تحديات في كافة الأراضي الليبية، كما أن القوات الجوية والدفاع الجوي في جاهزية كاملة ويغطون كافة الأراضي الليبية.

وأكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أن القوات المسلحة الليبية لديها عشرات الآلاف من القوات والجنود على الأرض من أجل دحر الإرهاب والتطرف، كما أن جماعة الإخوان تنتهج إرهاب الفتنة والضلال والكذب: "يجب أن يعلم كل ليبي وكل عربي أنه مستهدف فكريا ونفسيا وفي كيانه الداخلي من هذا التنظيم الدولي الإرهابي الذي يقوده أردوغان وقطر".