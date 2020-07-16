موسكو ترفض اتهامات بريطانيا بتدخل روسيا في الانتخابات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن اتهامات بريطانيا الموجهة ضد روسيا بشأن تدخلها في الانتخابات البريطانية العامة لعام 2019 غير منطقية ولا أساس لها.

وذكرت زاخاروفا، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "تصريح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب غامض ومتناقض لدرجة أنه من المستحيل عمليا فهمه".

وأضافت الدبلوماسية الروسية "لا يوجد دليل على هذه الاتهامات، كما تم ذكر بعض الإجراءات الانتقامية المحتملة، وهذه الأشياء المتضاربة تعطي انطباعا بأنه من المحتمل بشكل كبير إطلاق دوامة جديدة من التكتيكات".

وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت في وقت سابق أن روسيا حاولت التدخل في الانتخابات العامة لعام 2019.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان اليوم الخميس "من المؤكد تقريبا أن الممثلين الروس سعوا للتدخل في الانتخابات العامة لعام 2019 من خلال نشر الوثائق الحكومية على الإنترنت والتي تم الحصول عليها وتسريبها بطريقة غير مشروعة".

وقال البيان "في حين لا يوجد دليل على حملة روسية واسعة النطاق ضد الانتخابات العامة، فإن أي محاولة للتدخل في عملياتنا الديمقراطية غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف بيان وزير الخارجية البريطاني أن "حكومة لندن تحتفظ بالحق في الرد بإجراءات مناسبة في المستقبل".