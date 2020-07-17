فيديو.. كلمة تاريخية لحفيد عمر المختار أمام الرئيس السيسي

شارك الشيخ حافظ خطاب، أحد حكماء قبيلة المنفة الليبية، وحفيد شيخ المجاهدين عمر المختار، في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شيوخ قبائل ليبيا، الذي أجري اليوم الخميس، وقدم التحية للرئيس السيسي، قائلًا :" نحن كمشايخ وأعيان القبائل الليبية جئنا اليوم لننقل اليك تحيات هذه القبائل والتي هي مكونات الشعب الليبي أجمع".

"نحن عاجزين عن تقديم الشكر لكم".. بهذه الكلمات بدأ حفيد عمرو المختار، حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي باسم القبائل الليبية بالكامل، كما وجه الشكر للحكومة المصرية ومجلس نوابها وفي مقدمة الجميع القوات المسلحة المصرية، كما ذكر، موضحًا أنه لا شك أن مصر وشعب مصر وأشقائنا في مصر هم الأقرب لنا عرفيا اجتماعيا وجغرافيا وتاريخيا حتى دون أن نطلب منهم التدخل.

وتابع: " نحن أسرة واحدة وشعب واحد وأقول لكم يا سيادة الرئيس إن مشايخ وقبيلة أولاد علي من أبناء عمومتنا هم مصريين ونحن ليبين نحن شعب واحد لا نقبل التفريق بين الشعب الليبي والشعب المصري، أما من ناحية التفويض، فصاحب البيت لا يستأذن في دخوله، ولكن سلطتنا الشرعية والمعترف بها دوليا مجلس النواب الليبي وسيادتكم كلفتم بقرار مجلس النواب الليبي بالسماح للجيش المصري بالتدخل حماية لليبيا وامنها القومي وحماية الامن القومي المصري الذي هو لصيق بالأمن القومي الليبي ومصير واحد".

وأوضح حفيد عمر المختار، أن القضية الليبية تُعد في الأساس قضية لمصر، كما هو شعب واحد ومصير واحد، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أكد قرار مجلس النواب وباسم القوات المسلحة الليبية، قال للجيش المصري التفضل والحق في الدخول لليبيا، "الله يوفقنا في أن تكون مبادرة الرئيس السيسي تفتح أبواب السلام، ولكن إذا ما فرض علينا القتال فكما يقول الله تعالى (فرض عليكم القتال وهو كره لكم) فنحن لها، الليبيين نحن أحفاد عمرو المختار، نحن نسير على درب أجدادنا الأولين، فقال المختار ( لا نستسلم .. ننتصر أو نموت) ونحن لا زلنا على هذا".

وتابع: " نحن مستعدين للتضحية من أجل شبر واحد من أجل ليبيا ومن أجل العروب بصفة عامة، لقائنا بك اليوم يعتبر سجل لنا في سجلات التاريخ بالفخر شاكرين حسن الضيافة وحسن الاستقبال، ونحن لا نشك في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، ولاقت كلمات حفيد عمرو المختار بالتصفيق الحاد من قبل الحضور.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد في مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن هناك أمر كان أساسي اليوم ولم يتم التركيز عليه إعلاميا ولم يذكر في وسائل الإعلام، هذا الأمر هو أن حفيد الشيخ عمر المختار، شيخ المجاهدين، كان موجودا على يمين الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وهو من قبيلة شيخ المجاهدين واسمه حافظ خطاب، وهو ألقى كلمة.