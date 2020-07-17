التأييد أو الإلغاء.. مصدر يوضح أحقية محمد رمضان في الاستئناف على حبسه

أوضح مصدر قضائي، أنه يحق للفنان محمد رمضان، التقدم باستئناف على الحكم الصادر بحقه من محكمة جنح الدقي، منذ قليل، بالحبس لمدة سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب الطيار أشرف ابو اليسر، والمعروف بـ"الطيار المفصول".

وأضاف المصدر، أن الاستئناف تنظره المحكمة الأعلى وهي محكمة جنح مستأنف الدقي، والتي قد تؤيد الحكم أو تخففه أو تلغيه وتقضي بالبراءة.

وقضت محكمة الدقي الجزئية، منذ قليل، في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقي حضوريا بتوكيل بحبس الممثل محمد رمضان محمود حجازي، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر.

وكان مجدي حلمي، محام الطيار، أقام دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة موكله الطيار، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.