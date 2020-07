حقق كليب محمد رمضان "تيك توك"، نصف مليون مشاهدة، في أقل من 24 ساعة، على "يوتيوب".

كان محمد رمضان، شّوق جمهوره ومتابعيه بأغنيته الجديدة "تيك توك"، مرتديا "تيشيرت" مزين برسومات تحمل ورقة الدولار والنار تشتعل بها، صحبها بتعليق: "soon my new – ثقة في الله نجاح".

وقال رمضان، "بسبب كورونا فيروس ومنع الطيران سوبر ساكو بيصور في كاليفورنيا وأنا بصور في مصر كليب تيك توك قريبًا على قناتي الرسمية على يوتيوب".