من مقر الجامعة العربية.. "ديبو" يؤكد على دورها فى ظل التهديدات التركية

التقى الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، في مقر الجامعة، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في جمهورية مصر العربية سيهانوك ديبو.

وشارك "ديبو" الأمين العام المساعد، رؤية مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" للحل السورى، ومشروع الإدارة الذاتية ودور قوات سوريا الديمقراطية، فى التصدي للإرهاب وتعزيز السلم الأهلي.

وتحرك "مسد" نحو سوريا الموحدة، وإيمانه بالعمل المشترك مع المعارضة الوطنية السورية المؤمنة بالحل السوري، بعيدا عن الأجندات الضيقة التي تحملها بعض الدول الإقليمية مثل تركيا.

و"تحدث" ديبو، عن ضرورة لدور الجامعة العربية في ظل المخاطر المحدقة بالمنطقة وبالبلدان العربية، خصوصا التهديدات التركية، واحتلالها لمناطق في شمال سوريا.

ورحب الأمين العام المساعد بالزيارة، وأكد على ضرورة التواصل وإظهار حقيقة رؤية مجلس سوريا الديمقراطية، وتفنيد المزاعم والمواقف المثارة حيال دوره، وأيضا بالنسبة للمطالب الكردية، ومنع تشكل ثغرة في ذلك، مؤكدا دعم الجامعة العربية للمعارضة الوطنية السورية، المؤمنة بحل الأزمة السورية وفق مساره السياسي، وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بذلك.