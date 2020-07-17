رئيس القبائل الليبية: تركيا جاءت للاستعمار وقالوا أجدادنا كانوا هنا

وصف الدكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان مجلس المشايخ والقبائل الليبية، الوضع الحالي في ليبيا، مؤكدًا أنهم يتعرضون الآن لاحتلال تركي، وشاهدوا حديث الرئيس التركي عن ليبيا.

وقال "المصباحي"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إنهم شاهدوا دخول وزير الدفاع التركي لغرفة العمليات في ليبيا وعدم سماحه لليبيين بدخولها معه، مؤكدًا أن الأتراك أتوا للاستعمار وأتوا ليبقوا ويقولون هنا كان أجدادنا العثمانيون.

وأشار أن الليبين تأكدوا من كذب ادعاء الأتراك بالحفاظ على سيادة الدولة الليبية، مشددًا على أنه لا يوجد مبرر لدخول تركيا لليبيا إلا الاحتلال خاصة بعد انهيار الاقتصاد التركي.

وأكد "المصباحي" على أن المواطن الليبي يعبر عن مآساته كل يوم من مشاكل انعدام السيولة في البنوك ومشاكل الكهرباء وانعدام الدواء والغذاء، مشيرًا أنه يتم قطع الكهرباء لمدة تصل ليومين لتتمكن الشركات التركية من تشغيل شركاتها المستأجرة.

وانتقد "المصباحي"، ذهاب محافظ البنك المركزي الليبي لتركيا لدعمها كما انتقد إعادة تخطيط قطاع البنوك الليبي بتخطيط تركي، معتبرًا أن ذلك احتلالا تركيا لليبيا.