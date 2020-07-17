رئيس مشايخ ليبيا: السيسي دوا جروحنا واستقبلنا استقبال الرؤساء

أشاد الشيخ صالح الفندي، رئيس مجلس أعيان ومشايخ ليبيا، باجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وفد القبائل الليبية، حيث أكد أن الرئيس أبدى احترامًا كبيرًا للوفد، مضيفًا: "مصر العروبة والكنانة، مصر الحضارة ، كل ما يقال عنها وفي حقها بسيط، كل ما أتينا به من أوجاع وظلم في ليبيا نسيناه عندما جئنا مصر".

وقدم "الفندي"، خلال حواره على شاشة "extra news"، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، باسم كل الليبيين وباسم مناطق الشرق والغرب والجنوب، مؤكدا أن الرئيس السيسي استقبل الوفد الليبي استقبال الرؤساء، "شعرنا بأننا رؤساء، بعد ما كنا مضطهدين ومقهورين من التدخل التركي في بلادنا، السيسي دعانا على وجبة الغداء وتحدث معنا حديث الأخ".

واستنكر رئيس مجلس أعيان ومشايخ ليبيا، تصرفات حكومة ما تعرف بالوفاق الليبي بقيادة فايز السراج، بسبب استدعائها للاستعمار التركي للبلاد، "كنا نعرف أن الاستعمار يأتي للدولة بالقوة ويحتل مدنا ويقتل للناس والجميع يتكاتف من أجل إخراجه، ولكن أن يأتي اليوم الذي يتم فيه استدعاء الاحتلال التركي ويقومون بدفع عشرات الآلاف من المرتزقة والدواعش في البلاد.. هذا تاريخ أسود".

وتابع: "جئنا إلى مصر جروحنا تدمي، وتم شفاؤها، أي خرق وتطورات للأوضاع هناك هيضر مصر وتونس والجزائر، كلنا جسد واحد، الوطن العربي جسد واحد، اللي يحدث في ليبيا تديره تركيا وقطر، وهذا تدخل سافر في حق الليبيين والوطن العربي، جئنا للرئيس عبدالفتاح السيسي على أنه يتدخل في أي لحظة وأحنا قدامه ومش وراه إذا كان الاستعمار التركي ما زال مستمرا في هذه الفوضى، خيرات ليبيا كثيرة وعدد سكانها كثير والناس عاوزه تنهبها، أغلى شيء في الحياة هو الوطن".