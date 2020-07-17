كيف تتوافق عودة الدراسة مع سلامة الطلاب؟.. أطباء وتربويون يجيبون

ترأس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

ووافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أنَّ يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا).

ويتساءل معظم المواطنين عما إذا كان عودة أطفالهم إلى مقاعد الدراسة ستكون عودة آمنة، ذلك السؤال الذي وجد إجابات مختلفة لدى البعض، وآراء ووجهات نظر متباينة، تأتي جميعها من منطلق الخوف على الأبناء، والحرص على مستقبلهم.

أستاذ فيروسات: لاغنى عن الكمامة.. وتباعد المقاعد بين الطلاب

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية، إنه يجب أن تكون إعادة فتح المدارس بالتوازي مع إجراءات قوية ورادعة لأي فرصة لانتقال الفيروس التاجي بين الطلاب، من أجل حماية الطلاب والموظفين والمعلمين وأسرهم.

وأضاف "سلامة" لـ"الوطن"، أنه يجب تعقيم وتطهير مباني المدرسة بشكل دوري، وتقليل عدد الطلاب في الفصل، والتأكيد على فتح النوافذ داخل الفصل وعدم تناقل الأدوات الخاصة لكل طالب، ومنع الأكل الجماعي، وترتيب المقاعد الدراسية على بعد مترين من بعضهما البعض، وضمان ارتداء الأطفال لأغطية الوجه.

وأشار أستاذ المناعة، إلى أنه يجب الاعتناء بالأطفال على وجه الخصوص، لأنهم ليسوا محصنين ضد الإصابة بفيروس كورونا، فهم عرضة للعدوى بالوباء، لكن أعراض المرض في الأطفال الأصحاء، الذين لا يعانون أمراضا أخرى، لا تظهر عليهم مثل البالغين في غالبية الحالات.

كما أكد على أن نظافة مرافق المياه، بما في ذلك غسل اليدين باستمرار وتخصيص وقت بين الحصص، مع وضع تعليمات وقائية مثل، احتواء السعال والعطس بالذراع بعد ثني الكوع، وعدم الشرب من الإناء نفسه، وإلغاء الأنشطة الرياضية التي تحتاج إختلاط وتلامس

خبيرة تربوية: يجب إلغاء الطابور الصباحي وتقليص عدد الحصص

ومن جانبها، قالت الدكتورة بثينة عبدالرؤوف الخبيرة التربوية، إن عودة الدراسة أمر طبيعي في الآونة المقبلة، بالرغم من نجاح تجربة التعليم عن بعد والامتحانات الونلاين، ولكن عودة الدراسة ستستفيد من تلك التجربة حتمًا وتضيف لها الكثير.

وأضافت "عبد الرؤوف" لـ"الوطن"، أنه ينبغي تدريب الموظفين الإداريين والمعلمين على ممارسات التباعد الاجتماعي وممارسات النظافة الصحية في المدرسة، مع الاخذ ف الاعتبار تقليص مدة الحصص والسماح للطلبة بشرب الماء في أي وقت.

ونصحت الخبيرة التربوية، بإلغاء الطابور الصباحي والتجمعات في الساحات، مع جعل اليوم الدراسي 4 حصص فقط، على الأقل في البداية، ومحاولة إعطاء أكبر قدر من المعلومات في وقت أقل حفاظا على صحة الطلبة.