سبقتها مصر.. دول رفضت التدخل التركي في ليبيا

في مشهد فريد من نوعه، لم نعتد عليه منذ فترة زمنية طويلة، اتفقت العديد من الدول حول الموقف التركي في ليبيا، وما تسعى إليه من بناء قواعد عسكرية في أراضيها، وترسيم الحدود البحرية بينهم، برفضهم للموقف التركي، وما يفرضه من تدخلات في اتجاه الصراع بين الميليشيات المتطرفة والحكومة الليبية.

وترصد "الوطن" مواقف عدد من الدول من التدخل التركي في الأراضي الليبية، والتي أجمعت على رفضها لما تفعله تركيا من تهديد لاستقرار وأمن المنطقة بأكملها.

أمريكا تطالب جميع الأطراف في ليبيا بوقف تأجيج الصراع للحد من التدخل التركي

أعلنت الخارجية الأمريكية رفضها للتدخلات التركية في الأراضي الليبية، موضحة أن تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد الآن لهجوم على سرت، وأوضحت أن سياستها في ليبيا لم تتغير وتعارض كل التدخلات.

وطلبت الخارجية الأمريكية من الجميع في ليبيا ضرورة وقف تأجيج الصراع، كما شددت على ضرورة احترام قرار حظر السلاح على ليبيا والعودة لمسار برلين، وفقا لما نشره موقع "العربية".

ألمانيا ترفض التدخل التركي في ليبيا: لديها مصالح اقتصادية

يتوافق موقف الخارجية الأمريكية مع الحزب الاشتراكي بألمانيا، الذي أعلن قلقه حول التدخل التركي في شئون ليبيا، كما ناشد بضرورة تطبيق قرار الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة، من جانب جميع القوى المتضاربة على أرض ليبيا.

وأشار الحزب إلى المطامع التركية في ليبيا، والمصالح الاقتصادية التركية الكثيرة في الحرب الليبية، كما أن الكثير من القوى الأجنبية تحاول الحصول على الغاز والبترول هناك".

مصر: التدخل التركي في ليبيا يهدد أمن المنطقة

وفي يناير الماضي، وخلال مؤتمر صحفي جمع بين وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان، أوضح سامح شكري، وزير خارجية مصر، أن رقعة الإرهاب في ليبيا تتسع، وهذا ما تسعى له الميليشيات المتطرفة في طرابلس.

وأشار "شكري"، خلال المؤتمر إلى أن ما تفعله تركيا يتناقض مع الجهود الدولية التي تسعى للوصول إلى حل سياسي بين قوى المجتمع الليبي.

فرنسا: ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا يثير قلقا شديدا

وقال وزير خارجية فرنسا إن ترسيم الحدود البحرية بين تركيا والحكومة الليبية يثير قلقا كبيرا جدا، وما تفعله يشير إلى أنها تسعى للانخراط في حوار مع دول المنطقة، كما ذكر أن ذكر أن الاتفاق يؤثر مباشرة على مصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا أساس قانوني له لأنه بشكل خاص يؤثر على قبرص واليونان، وهذا الاتفاق مخالف للقانون الدولي.

قبرص: تدخل تركيا في ليبيا يهدد الاستقرار الإقليمي

وأوضح وزير خارجية قبرص، أن تركيا تمارس أفعالا غير قانونية في البحر المتوسط، مشيرا إلى أن بلاده تُعاني منذ فترة كبيرة من منع تركيا لقبرص من ممارسة حقوقها في منطقة شرق المتوسط، وكذلك تدخلها في السياسة الليبية، وهو ما يهدد الاستقرار الإقليمي، وأن الواقع في ليبيا في الوقت الحالي يهم كل الأطراف، وما تفعله تركيا من تدخلات في دولة ليبيا يعد في الواقع تعارضا القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة.