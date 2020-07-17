رئيس ديوان مجلس المشايخ والقبائل الليبية: الجيش الليبي تأسس في مصر

أكد الدكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان مجلس المشايخ والقبائل الليبية، أن الفرق بين الشعب المصري والشعب الليبي هو لون وشكل جوازات السفر فقط.

وقال "المصباحي"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث مع شيوخ ورموز القبائل الليبية في أمور مهمة توافقت مع تطلعات القبائل الليبية.

وأكد على أن شيوخ القبائل تقدموا بالشكر والامتنان لمصر قيادة وشعبًا على لقاء الأمس والموقف الواحد والرؤية الواحدة مشيرًا أنهم يأملوا في خروج الميليشيات والمرتزقة من ليبيا.

ووصف "المصباحي" أمس، بانه كان يومًا تاريخيًا تأكدت فيه اللحمة الوطنية ووحدة الشعب الواحد الليبي والمصري، وأن شعار لقاء الأمس كان "شعب واحد ولقاء واحد" مضيفًا: "الرئيس السيسي التقى بأهله من القبائل الليبية والقبائل المصرية وتبين اليوم أننا أمام مصير واحد فرضه علينا التاريخ والدم والجيرة والانتماء الواحد بين الشعب الواحد الذي لا يغيره شيئ إلا لون وشكل جوازات السفر بيننا".

وأشار رئيس مجلس القبائل الليبية أن التعاون بين الجيش الليبي والمصري ليس بجديد مؤكدًا أن الجيش الليبي تأسس في منطقة أبورواش بمصر، مشددًا على أن من كانوا موجودين أمس في اللقاء مع الرئيس السيسي هم ممثلون للقبائل الليبية.