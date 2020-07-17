فيس بوك: 35% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر حققت مبيعات من خلالنا

كشف تقرير صادر عن شركة "فيس بوك" أن 52% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، متفائلون بشأن أعمالهم في مرحلة ما بعد وباء "كوفيد 19"، وأن ما لا يقل عن ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة، حققت ما لا يقل عن 25% من مبيعاتها عبر القنوات الرقمية في الثلاثين يوماً الماضية.

وأفاد التقرير أن 35% من مصر و 40% من دولة الإمارات، و29% من السعودية من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط بأعمالها على موقع التواصل أنجزوا 25% من مبيعاتهم رقمياً خلال الشهر الماضي.

وأشار التقرير الصادر عن شركة فيسبوك بالشراكة مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، إلى أن 74% من الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم التي أغلقت أعمالها، يتوقعون إعادة فتح أعمالهم في أعقاب رفع إجراءات احتواء الوباء.

يذكر أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، اعتمدت إجراءات صرف المساندة التصديرية للمجموعة الثانية من الشركات المشتركة بالدورة العاشرة من برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمتضررة من أزمة كورونا، حيث بلغ إجمالي مبلغ المساندة التصديرية المعتمد صرفه للمجموعة الثانية من الشركات حوالي 11,863,223 مليون جنيه مصري، يحصل عليها 27 شركة من فئة الشركات المتوسطة، منهم 8 شركات جديدة تستفيد لأول مرة من البرنامج.

وبصرف هذه الدفعة للمجموعة الثانية من الشركات يصبح إجمالي عدد الشركات المستفيدة من البرنامج حتى الآن 52 شركة، كما وصل إجمالي مبلغ المساندة التصديرية المعتمد صرفه من الهيئة للمجموعة الأولى والثانية معاً 17,032,626 مليون جنيه مصري.